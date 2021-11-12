Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси $6,7 млрд

Иностранные инвесторы за январь - сентябрь вложили в реальный сектор экономики Беларуси $6,7 млрд инвестиций, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Основными инвесторами организаций страны были субъекты хозяйствования России (44% всех поступивших инвестиций), Украины (13,1%) и Кипра (12,6%). Прямые иностранные инвестиции составили $4,8 млрд, или 72,4% всех иностранных инвестиций.

Организации страны за январь - сентябрь направили за рубеж $4,1 млрд инвестиций. Значительное количество было направлено субъектам хозяйствования России (78,9% всех направленных инвестиций), Украины (4,3%) и Кипра (3,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 93,8% всех инвестиций за рубеж.-