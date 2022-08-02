Иностранец, подумай о последствиях! Предупреждает ГАИ

Одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения – управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствование).

Если при совершении правонарушения граждане Республики Беларусь должны уплатить штраф и лишаются права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет, то для иностранных граждан, пребывающих, постоянно или временно проживающих в нашей стране, последствия куда серьезнее.

Учитывая, что охрана общественного порядка направлена на обеспечение личной безопасности граждан и общественной безопасности, совершение противоправных деяний, посягающих на общественный порядок, общественную безопасность (ее составляющие: безопасность дорожного движения, пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, экологическая безопасность и другие виды безопасности) является основанием для высылки иностранца из страны.

В Бобруйске за истекший период 2022 года было привлечено 4 иностранных гражданина к административной ответственности по статье 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, двое из которых высланы из страны, одному отказано во въезде, и лишь в отношении одного иностранца проведена проверка целесообразности пребывания, в результате чего ему разрешено дальнейшее пребывание ввиду наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей, граждан Республики Беларусь.

Решение о высылке принимается с запретом срока въезда от 6 месяцев до 10 лет органом внутренних дел или органом государственной безопасности по собственной инициативе либо по ходатайству заинтересованных государственных органов.

Уважаемые бобруйчане и гости нашего города! Если Вам известно, что транспортным средством управляет лицо, находящееся в состоянии опьянения, просьба сообщить в дежурную часть по телефону «102».

Берегите себя и своих близких!

ОГиМ УВД Бобруйского горисполкома