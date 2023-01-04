Инновационные пожарные машины белорусского производства поступили в подразделения МЧС

Более 100 инновационных пожарных машин отечественного производства поступили в подразделения МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси в этом году в связи с обновлением пожарной техники получило 103 современных инновационных пожарных автомобиля производства ООО "Пожснаб". В пожарные аварийно-спасательные подразделения по всей стране поступили пожарные машины белорусского производства. В их конструкции использованы инновационные композитные материалы, которые не подвержены коррозии, что отвечает самым высоким требованиям пожарно-спасательных служб.

"Пожснаб" обеспечил уникальные условия по предоставленным гарантиям. При стандартном сроке гарантии на шасси в два года производителем пожарной техники предоставлена гарантия сроком пять лет на элементы фиксации пожарно-технического оборудования и беспрецедентные 20 лет на пожарную цистерну, пенобак, каркас и отсеки пожарной надстройки. Сообщается, что поставка осуществлена при финансовой поддержке Банка развития Республики Беларусь.

"Усиливающееся санкционное давление и сложная геополитическая обстановка не меняют ценностных ориентиров государства. Задачи обеспечения страны качественной и надежной отечественной техникой, которая позволит спасти не одну человеческую жизнь, остаются приоритетными", – рассказал Евгений Барановский. Официальный представитель спасательного ведомства добавил, что обновление парка пожарной техники будет продолжено и останется в фокусе внимания уполномоченных государственных органов и организаций на ближайшие годы.

По материалам belta.by.