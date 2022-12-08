Инновационную форму работы с педагогами – проект «Формула вожатого» – разработала бобруйская пионерия

Ее внедряет в жизни вожатых пионерских дружин Бобруйский городской совет общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация». Вот что рассказала его председатель Светлана Павленина:

– Всего в городе 35 пионерских дружин на базах школ города. Ключевой фигурой в работе пионерской дружины является педагог-организатор либо вожатый, от профессионализма которого зависят результативность и успешность функционирования пионерии в школе и в городе в целом. Пионерия Бобруйска совместно с Центром дополнительного образования детей и молодежи внедряет инновационную форму работы со взрослыми лидерами. Для этого был разработан и внедрен проект «Формула вожатого». Их обучение в неформальной обстановке предполагает использование как традиционных, так и современных форм работы. Актуальной проблемой на данный момент является профессиональное выгорание. На занятиях проекта проводятся различные митапы, экспресс-курсы, тимбилдинг, мастер-классы. Флагманом нашего города в пропаганде здорового образа жизни является фитнес-клуб «Ева», который был рад оказать содействие и провести интенсив по преодолению профессионального выгорания при помощи йоги.

– На протяжении 20 лет мы сотрудничаем с городскими госорганизациями и проводим различного рода мероприятия. Мы с радостью организовали встречу. Сделали все возможное, чтобы наши гости эмоционально разгрузились, – подчеркнула Ольга Рассоха, управляющий сети фитнес-клубов «Ева».

ТОП-3 лайфхаков для занятия йогой и разгрузки рассказала фитнес-директор Марина Акуленко:

Постоянные, регулярные тренировки. Не обязательно йога, это может быть пилатес, гимнастика для позвоночника. Но движение должно быть постоянным и регулярным. Особенно у тех, кто много сидит за компьютером. Дыхание. Налаживание дыхательной практики. То есть как можно больше выполнять упражнения, которые развивают дыхательную систему, а от этого будет улучшаться кровоснабжение головного мозга, соответственно, мыслительная деятельность будет намного лучше. Вовремя расслабляться. Это важно. Нужно не только уметь расслаблять мышцы, но и тренировать мозг. Работа начинается с тела, переходит в дыхание, только потом к мозгам. Расслабление – обязательная составная часть, потому что здоровая нервная система – всегда адекватный, уравновешенный человек, – поделилась Марина Окуленко, фитнес-директор.

Завершилось мероприятие чаепитием и обсуждением планов на будущее.

Виктор Чабан,

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