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Экономика

Инновации в производстве и торговый потенциал. Министр МАРТ посетил ОАО «Красный пищевик»

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Инновации в производстве и торговый потенциал. Министр МАРТ посетил ОАО «Красный пищевик»
Встреча с трудовым коллективом и обзорная экскурсия по цехам бобруйского кондитерского предприятия прошли в рамках Единого дня информирования.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар и заместитель председателя Бобруйского горисполкома Ольга Жук ознакомились с ассортиментом выпускаемых новинок и посетили логистический центр предприятия. О работе фабрики на современном этапе и планах на будущее гостям рассказали директор ОАО «Красный пищевик» Евгений Свирид и заместитель директора по производству и снабжению Елена Жлоба.

В ходе встречи с трудовым коллективом предприятия Алексей Игоревич рассказал о принимаемых Министерством мерах по сдерживанию инфляции, затронул темы формирования здоровой конкуренции между производителями товаров и ценообразования в Беларуси.

По словам Алексея Богданова, цены на товары различных групп, как продовольственных, так и непродовольственных, растут примерно одинаковыми темпами.
– За 12 месяцев эти товары подорожали на 10-20%. Это говорит об объективности удорожания. Инфляция во всем мире бьет рекорды, поэтому дорожает логистика, сырье и материалы. Это влияет и на формирование цен на внутреннем рынке. "Хотя правительство предпринимает колоссальные меры по сдерживанию, и сегодня мы единственная страна в мире, где регулируются и контролируются более 50% товаров», – заключил министр антимонопольного регулирования и торговли.

по материалам КП
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