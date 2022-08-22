Инновации в производстве и торговый потенциал. Министр МАРТ посетил ОАО «Красный пищевик»

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар и заместитель председателя Бобруйского горисполкома Ольга Жук ознакомились с ассортиментом выпускаемых новинок и посетили логистический центр предприятия. О работе фабрики на современном этапе и планах на будущее гостям рассказали директор ОАО «Красный пищевик» Евгений Свирид и заместитель директора по производству и снабжению Елена Жлоба.



В ходе встречи с трудовым коллективом предприятия Алексей Игоревич рассказал о принимаемых Министерством мерах по сдерживанию инфляции, затронул темы формирования здоровой конкуренции между производителями товаров и ценообразования в Беларуси.

По словам Алексея Богданова, цены на товары различных групп, как продовольственных, так и непродовольственных, растут примерно одинаковыми темпами.

– За 12 месяцев эти товары подорожали на 10-20%. Это говорит об объективности удорожания. Инфляция во всем мире бьет рекорды, поэтому дорожает логистика, сырье и материалы. Это влияет и на формирование цен на внутреннем рынке. "Хотя правительство предпринимает колоссальные меры по сдерживанию, и сегодня мы единственная страна в мире, где регулируются и контролируются более 50% товаров», – заключил министр антимонопольного регулирования и торговли.