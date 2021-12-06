Инклюзия и искусство. В средней школе № 34 состоялась концертная программа «Искусство дарит радость»

День 3 декабря не зря внесён в календарь, и пройти мимо него – значит упустить очень важные моменты нашей жизни. Международный день инвалидов напоминает всем о нуждающихся в поддержке и помощи, но в то же время мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном творчестве, спорте.

Именно поэтому 2 декабря 2021 года в актовом зале ГУО «Средняя школа № 34 г.Бобруйска» состоялась концертная программа «Искусство дарит радость», посвящённая Международному дню инвалидов, в рамках I Регионального инклюзивного форума «Современные вызовы и проблемы социальной интеграции людей с инвалидностью в условиях пандемии Ковид-19.

Пути их решения» совместно с Бобруйской городской общественной организацией объединения «Белорусское общество инвалидов». Открыли праздничный концерт очаровательные участницы образцового хореографического коллектива «Крынічка» ГУК Дворец искусств г. Бобруйска». С пожеланием всем присутствующим любви и добра, своё творчество подарили юные солисты детской вокальной студии «Star Kids» Полина Молоховская и Ксения Александрова, а также Валерия Пригоцкая, солистка народного эстрадного ансамбля «Саунд» ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска».

В программе среди всех артистов на сцене блистали своими талантами исполнители и коллективы с инвалидностью, занимающиеся художественным творчеством. Евдокия Качановская прочла стихотворение «В мире глухих», Сергей Смоликов исполнил музыкальные композиции в жанре жестовой песни совместно с участницами хореографического коллектива Дома культуры унитарного предприятия «Универсал Бобруйск», а также весёлое настроение, исполнив песню «Ах, калина», поддержала Валентина Алыко, солистка Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов». Этот особый день в календаре очень нужен нашему обществу – и для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с инвалидностью, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением добиваться успеха в сложнейших условиях.

Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для всех нас. Ведь искусство в любом его проявлении всегда дарит радость!

Заведующий культурно-массовым сектором

ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» Екатерина Коваленко

Фото Натальи Чёрной