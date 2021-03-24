Инклюзивная выставка-ярмарка «Гуканне вясны» пройдет 26 марта

Инклюзивная выставка-ярмарка «Гуканне вясны» проводится 26 марта на базе отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска», по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, г.Бобруйск.

На выставке-ярмарке будут представлены сувенирные изделия, изготовленные людьми с инвалидностью в трудовой мастерской по изготовлению сувенирной продукции отделения и ремесленниками, состоящими на учете в отделении.

Презентация участников инклюзивной выставки-ярмарки «Гуканне вясны» пройдет с 10.00 до 15.00. Приобретая сувенирные изделия на инклюзивной ярмарке - Вы поддерживаете трудовую занятость людей с инвалидностью.

По вопросам участия и проведения мероприятия можно проконсультироваться по телефону 8 (0225) 72-73-97– Капустина Мария Васильевна, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «Территориального Центра социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска».