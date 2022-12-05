Инфосессии и акции: как волонтеры Красного Креста работают с пожилыми людьми

Волонтер Белорусского Красного Креста Виктория Боярович на пресс-конференции рассказала, как общественное объединение организует работу с пожилыми людьми.

"Должное внимание уделяется именно пожилым в Белорусском Красном Кресте, идет активное сотрудничество молодежи с ними. Мы открыты всем инициативам, это нас вдохновляет и мотивирует. Стоит упомянуть о функционировании медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога". Мы коммуницируем с пожилыми людьми, проводим различные акции, цель которых – улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения", – рассказала Виктория Боярович.

Сотрудничество старшего и молодого поколений поистине улучшает качество деятельности самого Белорусского Красного Креста, считает она. "Не стоит забывать, что опытные волонтеры со стажем более 15-20 лет создают новые инициативы и сами с молодым поколением помогают пожилым лицам, которые сейчас имеют осложнения после COVID-19. Безусловно, это был вызов для нас всех, для всего волонтерского движения", – добавила Виктория Боярович.

"Совсем недавно, в преддверии Международного дня борьбы со СПИДом, прошла акция при поддержке Минского городского центра гигиены и эпидемиологии", – добавила она. Волонтеры рассказывали об инфекционных заболеваниях и проводили экспресс-тесты.

Сейчас у Белорусского Красного Креста новая инициатива – проведение информационных сессий по распространению знаний об основах международного гуманитарного права и о международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца. "На этих инфосессиях старшее поколение рассказывает о практической деятельности Красного Креста, дабы доносить до населения, чем именно мы занимаемся", – продолжила волонтер.

5 декабря отмечается Международный день волонтера.

По материалам belta.by.