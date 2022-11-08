Информирование продолжается: состоялась диалоговая площадка с трудовым коллективом ОАО «ФанДОК»

Рассказать о законопроекте о Всебелорусском народном собрании и нововведениях в Избирательный кодекс, ответить на вопросы работников пришли Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; Андрей Партянков, генеральный директор ОАО «ФанДОК»; Людмила Балакер, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов.

Общественное обсуждение законопроектов «О Всебелорусском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь», проводившееся с 24 октября, завершилось 2 ноября.

Несмотря на это, отмечает Ирина Николаевна, информирование населения о предлагаемых новшествах продолжается.

«По итогам проведения общественного обсуждения законопроектов о ВНС и изменениях в Избирательный кодекс собрано более 530 предложений. Они переданы в Палату представителей и в Национальный центр законодательства и правовых исследований для экспертной отработки», – рассказала народный избранник.

Трудящиеся на деревообрабатывающем предприятии внимательно выслушали спикеров, а после задавали интересующие их вопросы.

Виктор ЧАБАН, фото автора.