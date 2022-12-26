Информацию о недостаточности ассортимента в торговых объектах можно сообщить на короткий номер КГК

В настоящее время Комитет госконтроля изучает вопросы насыщения торговых полок разнообразным ассортиментом продукции, которая пользуется спросом в преддверии рождественских и новогодних праздников.

С этой целью ведомство организует работу короткого номера 191, на который можно сообщить информацию об имеющихся случаях отсутствия востребованных населением товаров в торговых объектах. Также принимается информация о фактах необоснованного завышения цен на товары (услуги, работы).

Короткий номер 191 работает с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов в рабочие дни.