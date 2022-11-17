Информация из достоверных источников помогает развеять фейки и ложь. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась мастер Бобруйского мясокомбината Ольга Зенькович после встречи с трудовыми коллективами Бобруйска по актуальным вопросам складывающейся военно-политической обстановки.

"Это очень важная информация для объективного восприятия ситуации, которая складывается в нашей стране и мире. Несмотря на непростую обстановку, все мы должны слаженно работать на своих местах. Но для того, чтобы спокойно трудиться, мы должны знать, что происходит. Тогда мы сможем заниматься развитием наших предприятий и способствовать процветанию нашей страны", - сказала Ольга Зенькович.

По мнению мастера Бобруйского мясокомбината, белорусы адекватно оценивают ситуацию. "Располагая достоверной информацией, мы сможем донести ее до своих семей, трудовых коллективов. Сейчас ведь очень много фейков, негативной и ложной информации, которая поступает из интернета. А информация из достоверных источников помогает развеять фейки и ложь", - убеждена она.

В бобруйском Дворце искусств сегодня состоялась встреча с трудовыми коллективами города по актуальным вопросам складывающейся военно-политической обстановки. В мероприятии приняли участие глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, министр экономики Александр Червяков, первый заместитель председателя КГБ Сергей Теребов и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по боевому управлению Валерий Гнилозуб. Общественность проинформировали о военной, политической и экономической обстановке в Беларуси и за рубежом.