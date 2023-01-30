Информационно-просветительский проект для молодежи «Зачетный разговор» стартует в Беларуси

Сегодня в Беларуси стартует информационно-просветительский проект для студенческой и учащейся молодежи "Зачетный разговор", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

"Этот проект - общественная инициатива. Он состоит из целого цикла встреч лидеров мнений с целевой аудиторией - студентами вузов и учащимися колледжей. На базе учреждений высшего и среднего специального образования в формате открытого диалога известные люди - политологи, руководители и политические обозреватели ведущих средств массовой информации страны, представители депутатского корпуса, общественных организаций, среди которых Алексей Авдонин, Вадим Гигин, Иван Эйсмонт, Марат Марков, Андрей Кривошеев, Александр Шпаковский, Алексей Дзермант, Андрей Лазуткин, Вадим Боровик, Андрей Муковозчик, Олег Романов и многие другие, - будут проводить встречи с молодежью - представителями всех курсов и факультетов, общественных организаций, молодежного актива", - рассказал Александр Лукьянов.

По его словам, тематика встреч коснется актуальных общественно-политических вопросов. "В частности, военно-политической обстановки вокруг Беларуси и в сопредельных странах, социально-экономического развития нашей страны в условиях санкционного давления. Эксперты расскажут ребятам о ключевых достижениях Беларуси в различных отраслях, об условиях, которые создает белорусское государство и лично Президент для развития потенциала белорусской молодежи. Безусловно, не останется без внимания такой важный аспект, как правовое противодействие деструктивной идеологии и принимаемые по его обеспечению меры", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Первый "Зачетный разговор" состоится в столице в Минском государственном колледже автомобилестроения. "Сегодня мы с председателем Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александрой Гончаровой идем в молодежную аудиторию вместе. 1 февраля на "Зачетном разговоре" с учащимися Минского государственного колледжа монтажных технологий и транспортной логистики встретится политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур. 3 февраля в открытом диалоге в Минском государственном колледже индустрии моды планируется участие ведущей и специального корреспондента АТН Ксении Лебедевой, а также заместителя генерального директора ОАО "Камволь" Егора Макаревича. С 6 по 8 февраля мероприятия проекта состоятся в Минском государственном механико-технологическом колледже, Минском государственном колледже инновационных строительных технологий и Минском государственном колледже строительства имени В.Г.Каменского, где в роли экспертов "Зачетного разговора" выступят соответственно: белорусская телеведущая, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Мария Петрашко, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, ведущий, политический обозреватель телеканала "Столичное телевидение" Григорий Азаренок, заместитель председателя РОО "Белая Русь" Андрей Басак, депутат Палаты представителей Сергей Клишевич и председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо", - дополнил Александр Лукьянов.

Мероприятия информационно-просветительского проекта для студенческой и учащейся молодежи "Зачетный разговор" в ближайшие три месяца пройдут во всех вузах и средних специальных учреждениях страны. Главная задача проекта - не только проинформировать о текущей обстановке в стране, но и получить обратную связь от молодежи.