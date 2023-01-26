Информационная встреча с коллективом Бобруйского автобусного парка №2

Ежегодно в Беларуси разрабатываются десятки видов инновационной продукции, у которой большой потенциал. На инновации есть спрос как в стране, так и за рубежом. О достижениях науки, новых производствах, импортозамещении и прогнозах на будущее рассказал коллективу Бобруйского автобусного парка №2 первый заместитель начальника главного управления юстиции Могилевского облисполкома Андрей Столяров.

Андрей Михайлович подробно остановился на разработках и достижениях в каждой из сфер – медицине, промышленности, сельском хозяйстве, военной инженерии, IT- технологиях: «Белорусская наука способна на сегодня решать любые, в том числе и прорывные, задачи, диктуемые временем. Нанотехнологии, атомная энергетика, аэрокосмическая отрасль, искусственный интеллект – все это настоящее и будущее Беларуси. 445 научных организаций, по данным Национального статистического комитета, сегодня на передовой развития нашей страны, в сфере научных исследований трудятся более 25,5 тысячи человек. Молодежь занимает около 20% от общего числа ученых, что говорит о преемственности поколений».

Спикеры также затронули тему правового просвещения трудового коллектива. Андрей Михайлович рассказал о деятельности главного управления юстиции, его задачах и полномочиях. Валентина Синявская, начальник отдела принудительного исполнения Бобруйского района и Бобруйска, остановилась на одной из основных сфер деятельности Министерства юстиции. Задачей органов принудительного исполнения являются соблюдение и охрана интересов государства, прав и законных интересов юридических и физических лиц путем своевременного и полного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов. Наталья Станкевич, директор регионального центра правовой информации Могилевской области, обратила внимание присутствующих на полезный информационный ресурс parvo.by: «Любой нормативно-правовой акт – указ, постановление, решение – вы сможете отыскать на этом ресурсе. Есть также детский правовой сайт, ребенку уже с 6 лет есть что там почитать».

По окончании встречи работники трудового коллектива получили индивидуальные консультации участников рабочей группы по личным вопросам правового характера.