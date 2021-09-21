Информация для бобруйчан по оплате отопления

Обращаем внимание трудоспособных граждан незанятых в экономике на то, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014г. № 571 в отопительный сезон начисление за услугу теплоснабжение , будет осуществляться по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Более подробная информация располагается на сайте Бобруйского горисполкома (http:/bobruisk.by/sozzachita/decгее/)

В связи с вышесказанным предлагаем Вам:

предоставить в городскую комиссию по координации работы по содействию занятости населения Бобруйского горисполкома документы, подтверждающие Вашу занятость до 28.10.2021 г. в кабинет 503 (пл. Ленина, 1, Бобруйский горисполком), либо выслать документы по эл. почте: secret@bobruisk.by.