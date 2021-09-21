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Информация для бобруйчан по оплате отопления

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Информация для бобруйчан по оплате отопления

Обращаем внимание трудоспособных граждан незанятых в экономике на то, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014г. № 571 в отопительный сезон начисление за услугу теплоснабжение, будет осуществляться по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Более подробная информация располагается на сайте Бобруйского горисполкома (http:/bobruisk.by/sozzachita/decгее/)

В связи с вышесказанным предлагаем Вам:

  1. предоставить в городскую комиссию по координации работы по содействию занятости населения Бобруйского горисполкома документы, подтверждающие Вашу занятость до 28.10.2021 г. в кабинет 503 (пл. Ленина, 1, Бобруйский горисполком), либо выслать документы по эл. почте: secret@bobruisk.by.

 

  1. Если Вы в поиске работы обращайтесь по вопросам трудоустройства в городскую комиссию по координации работы по содействию занятости населения Бобруйского горисполкома по телефону 68 00-12., или в управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома, ул. Гоголя, 1, либо по телефону 72-0-470.
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