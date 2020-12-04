Информационный час «Здоровье отбирает СПИД» для бобруйчан с инвалидностью

Информационный час «Здоровье отбирает СПИД» прошел 1 декабря в отделении дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска».

На занятии участники узнали о ВИЧ/СПИДе, путях передачи, сформировали убеждение в том, что соблюдение здорового образа жизни, избегание форм поведения, опасных для жизни и здоровья - эффективная профилактика ВИЧ - инфекции. Инструктор по трудовой терапии Оксана Боровец проинформировала присутствующих, куда нужно обращаться за консультацией и помощью в случае выявления признаков заболевания.

В завершении информационного часа люди с инвалидностью сделали красные петлички, которые являются символом осознания важности проблемы ВИЧ/СПИДА и надежды, что вскоре будет найдено лекарство от чумы 21 века.

В рамках мероприятий, приуроченных Всемирному дню борьбы со СПИДом, также проведен онлайн-конкурс рисунка «Мы за жизнь».