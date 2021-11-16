Инфографика. Как подготовить автомобиль к зиме
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Необходимо провести антикоррозийную обработку кузова,
смазать замки и резиновые уплотнители,
установить зимнюю резину,
заменить масло и все фильтры,
зарядить аккумулятор и очистить клеммы,
залить незамерзающую жидкость в стеклоочиститель.
Следует проверить:
фары,
приборы световой сигнализации,
стеклоочистители,
работу печки и системы вентиляции,
охлаждающую и тормозную жидкость,
свечи (особенно для дизельных автомобилей).
Зимний набор автолюбителя:
трос,
провода для "прикуривания",
скребок со щеткой,
резиновые коврики с высоким бортом,
щиток для радиатора.
Источник: по данным из открытых источников.
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