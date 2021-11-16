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Инфографика. Как подготовить автомобиль к зиме

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Инфографика. Как подготовить автомобиль к зиме

Необходимо провести антикоррозийную обработку кузова,

смазать замки и резиновые уплотнители,

установить зимнюю резину,

заменить масло и все фильтры,

зарядить аккумулятор и очистить клеммы,

залить незамерзающую жидкость в стеклоочиститель.

 

Следует проверить:

фары,

приборы световой сигнализации,

стеклоочистители,

работу печки и системы вентиляции,

охлаждающую и тормозную жидкость,

свечи (особенно для дизельных автомобилей).

 

Зимний набор автолюбителя:

трос,

провода для "прикуривания",

скребок со щеткой,

резиновые коврики с высоким бортом,

щиток для радиатора.

Источник: по данным из открытых источников.

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