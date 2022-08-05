«Инфобус — Жизнь без наркотиков!»: Бобруйщина присоединилась к республиканской профилактической акции

Это основные аспекты профилактической акции «Инфобус — Жизнь без наркотиков!» с участием представителей межведомственных структур, которая стартовала на минувшей неделе. В рамках акции 29 июля межведомственная группа в составе методиста отдела по образованию райисполкома Виктории Шунько, врача-нарколога Бобруйского наркодиспансера Людмилы Роговой, старшего опер­уполномоченного группы по незаконному обороту наркотиков и противодействию торговле людьми Александра Шило и начальника ИДН Бобруйского РОВД Николая Прилуцкого посетили оздоровительные лагеря «Бобренок-2010» и «Солнышко».

Встречи с воспитанниками проходили в интерактивной, доступной для ребят форме, в так называемом антинаркотическом автобусе-инфобусе.

Обсуждая с несовершеннолетними проблему предупреждения распространения наркотиков, Людмила Рогова акцентировала их внимание на том, какие последствия в плане здоровья и всей дальнейшей судьбы влекут за собой зависимости, в частности, наркотики и алкоголь. Настраивая ребят на позитивные мысли, доктор подчеркнула, что есть множество способов для того, чтобы радоваться жизни без риска для организма, ущерба для себя и близких людей.

О том, что употребление, как и распространение запрещенных к обороту веществ, уголовно наказуемо, на конк­ретных примерах рассказали представители правоохранительных органов. Люди в погонах предостерегли мальчишек и девчонок от соблазнов и заманчивых предложений быстрых заработков, объяснив, что, в зависимости от степени совершенного преступления, можно лишиться свободы, вычеркнув из жизни 5-10, а то и больше лет. «Жизнь без наркотиков –– это здорово и должно стать выбором каждого из вас», — таков лейтмотив встречи.

В этот день сотрудники отдела ГАИ бобруйского РОВД в рамках республиканской акции «Летом дети в безопасности» провели с воспитанниками оздоровительных учреждений профилактические беседы по соблюдению правил дорожного движения и ответственности за их нарушение.

Бобруйский районный исполнительный комитет