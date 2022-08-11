Инфляция в Беларуси в июле составила 0,5%
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле по сравнению с июнем составил 100,5%, с июлем 2021 года - 118,1%, сообщили в Национальном статистическом комитете.
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