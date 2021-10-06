Инфекционист объяснил, как эмоциональное состояние влияет на иммунитет

Тревожные люди чаще болеют респираторными заболеваниями, в том числе и коронавирусной инфекцией, заявил в эфире программы "О самом главном" врач-инфекционист Георгий Сапронов.



– Чем больше мы нервничаем, тем сильнее снижается иммунитет и тем выше становится риск заразиться любым респираторным заболеванием. Если в прошлом году коронавирус практически полностью вытеснил все инфекции, то сейчас пациенты сталкиваются с острыми кишечными, в том числе вирусными и бактериальными инфекциями. Кроме того, значительно поднялась заражаемость острыми респираторными заболеваниями, – обратил внимание медик.

По словам специалиста, во время стресса в организме выделяются так называемые стрессовые гормоны: адреналин, инсулин и кортизол. В связи с этим происходит снижение иммунитета. Длительное состояние стресса может вызвать развитие гипертонии и ишемической болезни сердца.

– Сами по себе вирусные инфекции также нарушают систему иммунитета, потому что вирусы, как правило, поражают клетки лимфоидной ткани – основного органа, который отвечает за состояние иммунной системы, – дополнила слова коллеги врач Татьяна Шаповаленко.

Вместе с тем Георгий Сапронов добавил, что стресс, кроме всего прочего, замедляет восстановление организма после перенесенного заболевания.