Инфекционист: главная задача вакцины от COVID-19 – победа наиболее тяжелых случаев заболевания

Главная задача вакцины от COVID-19 - победа наиболее тяжелых случаев заболевания. Об этом заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Игорь Стома пояснил, что вакцина влияет не на количество инфицированных, а на тяжесть протекания заболевания. Именно поэтому среди тяжелых пациентов в больницах, особенно тех, кто находится под кислородом или на ИВЛ, находятся преимущественно непривитые граждане.

"С появлением COVID-19 несколько поменялась парадигма современной вакцинологии в мире. Если раньше в отношении классических вакцин (например, против кори) мы оценивали эффективность, рассчитывая количество заболевших в группе привитых и в группе непривитых, то в отношении ковид очень важна тяжесть заболевания", - отметил Игорь Стома.

Он сравнил заболевание COVID-19 с игрой в кости: если выпадает одна точка - это бессимптомное заболевание, две - насморк, три - пневмония, четыре - кислородозависимая пневмония, пять - ИВЛ и шесть - смертельный исход. "Когда вы прививаетесь от COVID-19, вы закрашиваете на ваших игральных кубиках цифры пять и шесть. Остальные остаются. Да, человек, привитый от COVID-19, может заболеть этой инфекцией, но он резко снижает шансы тяжелого течения заболевания", - подчеркнул доктор медицинских наук.

Медик разобрал пример ирландского города Уотерфорд, где вакцинировано почти все население. Однако количество заболевших здесь бьет рекорды страны. "Вполне ясная ситуация, если разбирать ее чуть глубже, чем голословные заявления таблоидов из Великобритании и Ирландии. В чем суть: сама вакцина не меняет резко эпидситуацию в плане заболеваемости, она очень серьезно действует на тяжесть. Что случилось в том же Уотерфорде: все меняется, и меняются штаммы, люди расслабились, перестали соблюдать меры защиты - заболеваемость пошла вверх. Но при этом уровень летальности резко не вырос", - заметил инфекционист.

Примерно такая же ситуация и в Португалии - стране, которая по размерам и количеству населения может сравниться с Беларусью. Только там более 80% привитых граждан. "Осенний подъем заболеваемости и в Португалии отмечается, и он достаточно существенный. Но при этом вместе с подъемом заболеваемости летальность не растет. То есть цель была достигнута. Эффект вакцины смог победить наиболее тяжелые случаи COVID-19", - констатировал Игорь Стома.