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Индонезия планирует покупать российскую нефть

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Индонезия планирует покупать российскую нефть

Индонезия планирует покупать нефть из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на интервью президента Индонезии Джоко Видодо газете Financial Times.

Отвечая на вопрос о намерениях покупать нефть в России, Джоко Видодо сказал, что правительство рассматривает все варианты. Он подчеркнул, что если есть страна, которая дает лучшую цену на энергоноситель, то предложение будет рассмотрено.

Как отмечается, решение Индонезии о закупке нефти в России, наряду с Индией и Китаем, может позволить Российской Федерации компенсировать потери от сокращения поставок в европейские страны.

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