Индия, Китай, Иран: гражданская авиация готова открывать новые маршруты

Департамент по авиации Минспорта и туризма активно привлекает в Беларусь перевозчиков различных направлений.

Белорусская гражданская авиация готова открывать новые горизонты для полетов, заявили на расширенном заседании коллегии департамента по авиации по итогам 22-го года. Последствия пандемии и санкции – пришлось работать в непростых условиях. Но, как и прежде, доступность, регулярность и безопасность остаются основными приоритетами.

Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Мы активно занимаемся привлечением перевозчиков с различных направлений, не прекращаем диалог с Европейским союзом. Взаимодействуем с ИКАО, чтобы снять те незаконные санкции, которые введены в отношении Беларуси по политическим мотивам».

Удалось также сохранить кадры и социальные гарантии для сотрудников. Кроме того, обеспечить рост зарплат. Белорусская гражданская авиация – это комплекс пассажирских и грузовых компаний, авиация МЧС, 9 международных аэропортов. Бесперебойную работу в небе и на земле обеспечивают десятки тысяч человек.