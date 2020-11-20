Индивидуальный подход к каждому подчиненному. Подполковник Александр Ильенко воспитывает солдат личным примером

Одним из лучших офицеров 83 отдельного инженерно - аэродромного ордена Красной Звезды полка является командир 2-го инженерно-аэродромного батальона подполковник Александр Ильенко.

Военнослужащий родился в городе Бобруйске. После окончания школы поступил в Минский Государственный высший авиационный Колледж, который окончил в 2009 году. В этом же году прибыл для прохождения военной службы в 83 отдельный инженерно-аэродромный ордена Красной Звезды полк. В мае 2019 года назначен командиром 2-го инженерно-аэродромного батальона. В настоящее время батальон является одним из лучших подразделений в полку. По мнению офицера, есть три кита успешного выполнения задач по предназначению:

обученность личного состава;

исправность техники;

крепкая воинская дисциплина.

Отсутствие хотя бы одного из этих составляющих сводит на нет все усилия командира и офицеров подразделения. По словам Александра Викторовича, чтобы научить солдата грамотно использовать все возможности закрепленной техники, выполнять задачи в составе коллектива, стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, нужна правильная методика и крепкая профессиональная подготовка офицера.

А методика у подполковника Ильенко простая – индивидуальный подход к каждому подчиненному. Он знает интеллектуальные, физические способности, наклонности, темперамент, интересы и особенности каждого солдата и офицера своего подразделения. Исходя из этих знаний, и строит свою работу. А результат, как правило, не заставляет себя долго ждать.

Своим профессиональным отношением к выполнению служебных обязанностей подполковник внес значительный вклад в повышение уровня боевой подготовки 83 отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной Звезды полка. Инициативность Александра Викторовича при выполнении поставленных задач, нестандартный подход к принятию решений, является примером, как для подчиненного личного состава, так и для всех офицеров полка.

За годы службы в полку, подполковник Александр Ильенко неоднократно поощрялся Министром обороны Республики Беларусь и Командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени. Помимо успешной руководящей деятельности, военнослужащий – хороший семьянин и любящий отец.