Индекс эффективности государственной молодежной политики разрабатывает Минобразования

Министерством образования в настоящее время обеспечивается разработка Индекса эффективности государственной молодежной политики и степени сформированности позитивных поведенческих установок молодежи. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров Беларуси, которое прошло под руководством заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы занятости молодежи необходимо рассматривать как одну из важнейших составляющих молодежной политики в целом. Министерством образования в настоящее время обеспечивается разработка Индекса эффективности государственной молодежной политики и степени сформированности позитивных поведенческих установок молодежи, в число показателей которого входит вопрос занятости молодежи на основе индикаторов и статистических данных, характеризующих долю молодежи с вторичной занятостью, вовлеченной в студотрядовское движение, самостоятельно трудоустроенной (молодежное предпринимательство), а также долю молодежи, которая не работает и не учится в общем числе молодежи", - рассказал Андрей Иванец.

По словам министра, работа по организации досуга несовершеннолетних во внеурочное и каникулярное время проводится со всеми категориями обучающихся с учетом социального статуса семей, в которых проживают дети. "Приоритетной формой занятости несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и детей, признанных находящимися в социально опасном положении, является временная трудовая занятость за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси. Она организована круглогодично и позволяет несовершеннолетнему заработать. Также организовать досуг желающих развивать свои творческие способности, совершенствовать свои познавательные возможности в определенных направлениях науки, добиваться достижений в спорте позволяет широкая сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи, в которых объединения по интересам функционируют на бюджетной основе", - отметил он.

Организация занятости детей и подростков в летний период также неразрывно связана с проведением профилактических мероприятий, направленных на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних. "Летом текущего года запланировано оздоровить 366 тыс. детей, что на 22 тыс. больше, чем в предыдущем году. По оперативной информации, уже более 80% планового показателя выполнены", - заключил Андрей Иванец.