«Импульс» понимания. Рассказываем о месте, где помогают подросткам

Подростковые проблемы для взрослых не выглядят трагедией, ведь все это пройденный этап. Но как важно, чтобы кто-то поддержал и помог преодолеть все трудности. сложности младшего и старшего подросткового возраста — вовсе не выдумки плаксивых девочек и мальчиков, которых, как им кажется, не понимает совершенно никто. Дети действительно сталкиваются с целым ворохом проблем. И с этой горой им трудно справиться самостоятельно.

Подростковый возраст – период ­быстрого развития молодых людей. Они приобретают навыки и сталкиваются со множеством новых ситуаций, связанных с возникновением риска для их здоровья и благополучия. Помочь молодым людям на этом этапе – значит направить их энергию в конструктивное русло. В Бобруйске с 2011 года на базе второй детской поликлиники действует Центр дружественного отношения к молодежи «Импульс» под эгидой детского фонда ЮНИСЕФ.

Душевное и физическое здоровье тесно взаимосвязаны. Когда болит тело, это отражается на поведении, мироощущении. И наоборот. Вы знали, что 50% психологических расстройств начинаются в возрасте 13-15 лет? Примерно 30% подростковых смертей – самоубийства на почве депрессии.

Консультативную помощь подросткам по вопросам соматического и репродуктивного здоровья, психосоциальных проблем, проблемы «зависимости», ­вопросы здорового образа жизни оказывают врач-педиатр, психолог Александра Сергачева и инструктор-валеолог Анна Сороко.

Анна Петровна рассказала, с какими тинейджерами они сталкиваются, какие проблемы преодолевают сообща:

– У подростков и молодежи есть много проблем, обусловленных взрослением, свойственным им стремлением к риску, экспериментированию с наркотиками, курением, алкоголем, ранним началом сексуальных отношений. Поведение, которое практикуется в настоящее время многими молодыми людьми, может негативно влиять на их жизнь и здоровье последующих поколений. Наш Центр оказывает комплексную медико-­психосоциальную помощь по проблемам сохранения здоровья, обусловленным спецификой подросткового возраста, на принципах: добровольности, доступнос­ти, доброжелательности, анонимности.

– Почему молодые люди не обращаются за медицинскими услугами, скажем, к участковому педиатру?

– Молодые люди считают, что услуги по охране репродуктивного здоровья существуют только для людей, состо­ящих в браке. Они стесняются заходить в центры, где услуги оказываются не только молодежи. Опасаются, что в таких учреждениях не соблюдается конфиденциальность, что об их визите туда могут узнать родители, учителя, что там они могут встретить знакомых. Юноши и девушки боятся медицинских процедур, особенно гинекологического и урологического осмотра. Они могут бояться, что персонал будет настроен к ним враждебно. Еще мало кто из них владеет информацией о риске ИППП и беременности, поэтому не знают, когда следует обращаться в клинику. Возникают также проблемы с местонахождением медицинских учреждений, порядком их услуг.

– Значит, можно позвонить или записаться к Вам на прием, и Вы поможете сориентироваться?

– Да, кроме того, в нашем Центре вас ждут подростковый врач, психолог, гинеколог, уролог, валеолог. Эти специалисты помогут на месте справиться с возникшими проблемами незамедлительно, минуя участковых врачей. Мы руководствуемся принципами: не осуди, не навреди, не давай оценок, будь объективным и доброжелательным.

– О каких проблемах идет чаще всего речь?

– Все проблемы мы делим на несколько блоков. Некоторые к нам приходят с фразами типа «Я болен на всю жизнь», «Хочу выздороветь», «Надоели врачи»… Мы разбираемся тогда с этим, задаем дополнительные вопросы, делаем все, что от нас зависит в этой ситуации, и при этом, напомню, не осуждаем и не даем оценок. Родителей ставим в известность лишь по соглашению с пациентом либо в случаях серьезной угрозы жизни. Следующим блоком мы выделяем проблемы, связанные с физиологией юношей и девушек, с началом половой жизни, с сопутству­ющими заболеваниями, передающимися половым путем. Мы также рассказываем о контрацептивах, мерах предохранения от нежелательной беременности.

Естественно, что в Центр приходят несовершеннолетние, у кого не нашлось поддержки дома. Здесь помогают попробовать обсудить и разобраться с труд­ностями в семье, при общении со взрослыми, сверстниками, с самим собой.

Наркомания остается одной из самых острых проблем. Особенно она актуальна среди подростков. Одни употребляют сами, другие распространяют среди сверстников. Уголовный кодекс сулит внушительные сроки даже несовершеннолетним, а общество... остается слишком пассивным и безразличным. Трафареты с адресами Интернет-магазинов большинство прохожих принимает за часть городского пейзажа, а иной таксист даже не спросит, зачем подросткам понадобилось сгонять среди ночи в лесной массив. Предупреждение, восстановление здоровья, выход из «замкнутого круга» из-за пагубных пристрастий – еще одно активно развивающееся направление центра.

Человек – существо социальное, и естественное желание – найти свое ­место в обществе, быть принятым и желательно получить признание каких-то заслуг. В юношеские годы это одна из важнейших задач и повод для беспокойства и неуверенности в себе.

Кем быть? У родственников с этим нет проблем: мама точно знает, что нужно идти в юристы, поскольку это престижная профессия; папа отправляет на ­физика-ядерщика, как сам всегда мечтал; а бабушка уверена, что неважно куда, главное – чтобы БГУ. Бывает, что человек настолько задавлен мнениями учителей, родителей и сверстников, что все основные и дополнительные занятия выбирает не потому, что хочется, а потому, что это «правильно» и «так надо». Еще один способ определиться – пойти на консультацию в Центр дружественного отношения к молодежи. Анна Сороко также акцентирует, что здесь давить никто не будет – вам просто помогут определиться с выбором.

– У нас еще и мероприятий много, – говорит Анна Петровна. – Проходят тематические акции для молодежи, кинолектории, обучающие семинары, тренинги, анкетирование и социальные опросы. Мы всегда рады видеть вас в нашем центре и оказать необходимые помощь, поддержку, внимание. Мы готовы выслушать ваши проблемы, успокоить и дать полезный совет.