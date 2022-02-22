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ИМНС о маркировке отдельных товаров легкой промышленности

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ИМНС о маркировке отдельных товаров легкой промышленности

С 01.03.2022 вводится маркировка средствами идентификации отдельных товаров легкой промышленности, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 6201, 6202 (пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, женские или для девочек, кроме изделий товарных позиций 6203, 6204), 6302 (белье постельное, столовое, туалетное и кухонное).

Маркировке подлежат также остатки данных товаров, имеющиеся на 01.03.2022. Субъектам хозяйствования необходимо на эту дату провести инвентаризацию остатков и составить инвентаризационную опись, а с 01.03.2022 по 02.03.2022 передать информацию о проведении инвентаризации остатков товаров в государственную информационную систему маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, владельцем и оператором которой является РУП «Издательство «Белбланкавыд».

Реализация остатков таких товаров после 01.03.2022 разрешается только после их маркировки. Остатки товаров должны быть промаркированы до 01.07.2022.

Инспекция МНС по г.Бобруйску

 

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