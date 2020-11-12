ИМНС напоминает. 16 ноября истекает срок уплаты налога на недвижимость и платежей за землю

Инспекция МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску напоминает физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), которые заблаговременно не уплатили предъявленные им налог не недвижимость, земельный налог и арендную плату за земельные участки, о необходимости их своевременной уплаты.

Срок уплаты данных платежей за 2020 год истекает 16 ноября 2020 года.

Уплатить их можно любым удобным для плательщика способом: наличными денежными средствами через банк, оператора почтовой связи, в порядке безналичных расчетов через интернет-банкинг, систему ЕРИП, инфо-киоск. Оплатить налоги через интернет-банкинг позволяет, в том числе электронный сервис «Личный кабинет» на портале Министерства по налогам и сборам.

Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взыскиваются с физических лиц в принудительном порядке с начислением пеней за каждый календарный день просрочки. Кроме того, за их неуплату или неполную уплату налагается штраф в соответствии со статьей 13.6 КоАП Республики Беларусь.

Задолженность по налогу и пеням взыскивается путем совершения нотариусом исполнительной надписи, при этом должнику придётся заплатить ещё нотариальный тариф за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера.

Телефоны для справок: 59-76-24, 59-76-22, 59-76-95, 59-72-03.

Не откладывайте уплату налогов на последний день!

Бобруйский городской исполнительный комитет