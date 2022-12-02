ИМНС информирует. Вниманию граждан, допустивших задолженность по транспортному налогу

15 ноября истек срок уплаты физическими лицами транспортного налога за 2021 год. Сумма налога, поступившая от бобруйчан, превысила 2,8 млн. белорусских рублей.

Вместе с тем, имеются случаи неуплаты отдельными гражданами транспортного налога до настоящего времени.

В отношении физических лиц, допустивших неуплату налогов, осуществляется взыскание задолженности в принудительном порядке из заработной платы, пенсий и других выплат, а также направление исполнительных документов в органы принудительного исполнения.

Должникам помимо уплаты суммы налога при направлении исполнительных документов в органы принудительного исполнения придется возместить расходы по их исполнению судебными исполнителями и принудительный сбор в размере десяти процентов от суммы исполненного в пользу взыскателя требования, но не менее пятидесяти процентов от размера базовой величины.

Судебными исполнителями либо судом применяются меры по обеспечению исполнительного документа, такие как:

арест денежных средств, в том числе находящихся на счетах в банках и у иных лиц;

опись и изъятие имущества должника, запрет пользования имуществом;

запрещение должнику совершать определенные действия, препятствующие исполнению исполнительного документа (например, запрет на реализацию имущества);

запрещение иным лицам совершать определенные действия, препятствующие исполнению исполнительного документа, передавать имущество должнику или исполнять другие обязательства в отношении этого должника (например, запрет операторам мобильной связи, организациям, предоставляющим услуги электросвязи, телевидения, интернет-провайдерам выполнять обязательства по заключенным с должником договорам);

временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь;

временное ограничение права должника на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, права на охоту;

временное ограничение должника в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх.

Кроме того, за неуплату налогов физические лица подлежат привлечению к административной ответственности в виде штрафа в размере пятнадцати процентов от неуплаченной суммы, но не менее пяти десятых базовой величины или в размере сорока процентов от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее десяти базовых величин в случае умышленной неуплаты налога.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г. Бобруйску