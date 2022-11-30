ИМНС информирует. Как работает «одно окно» в налоговой инспекции

За осуществлением налоговыми органами административных процедур (выдача справок, выписок, проведение зачетов, возвратов сумм налогов, сборов (пошлин), пеней и др.) заинтересованные лица обращаются в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску, расположенную по адресу: г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 137а, тел. 8 (0225) 59-72-02 (администратор). Прием производится согласно электронной очереди.

В инспекции установлен следующий режим работы в зависимости от категории обратившихся:

1) режим работы структурных подразделений и должностных лиц инспекции, осуществляющих прием граждан, в том числе с заявлениями об осуществлении административных процедур: понедельник и четверг с 8-00 до 19-00, в иные рабочие дни - с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00;

2) режим приема заинтересованных лиц при осуществлении инспекцией административных процедур в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понедельник - пятница с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 8 (0225) 59-75-48 или в каб. 113 в рабочие дни с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Также существует возможность предварительной регистрации на прием посредством сервиса «Личный кабинет плательщика».

Инспекция МНС Республики Беларусь по г. Бобруйску