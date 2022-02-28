Иммунолог спрогнозировал стабилизацию заболеваемости COVID-19 к маю

Фундаментальная стабилизация ситуации с заболеваемостью произойдет в мае, если к тому времени не появится новый штамм коронавируса. Такое мнение высказал гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов "Клиникал Экселанс Груп", иммунолог Николай Крючков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Известия".

"В Дании сублиния омикрона - ВА.2 - спровоцировала мощную вспышку заболеваемости. В других странах мы не видим, чтобы ВА.2 вызвал большой рост заболеваемости. Полагаю, вспышек, скорее всего, удастся избежать", - сказал эксперт.

Россия полностью прошла пик по омикрону на прошлой неделе. Рост заболеваемости возможен только в случае появления новых вариантов штаммов у других линий, к примеру, дельты, но пока невозможно предсказать, возникнут ли они, считает специалист.

Появление нового варианта коронавируса вслед за омикроном маловероятно, поскольку у населения мира уже достаточно высок уровень коллективного иммунитета, отметил вирусолог, профессор вирусологии Института им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Согласно данным портала "Стопкоронавирус.рф", коллективный иммунитет в России в настоящее время составляет 57,8%. За последнюю неделю он снизился почти на 2%. Однако в четырех регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург, Мурманская область, Карелия и Севастополь, сообщила глава оперативного штаба Татьяна Голикова 25 февраля.