Иммунолог рассказал о последствиях коронавируса для слуха и зрения

"Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит, то ли это будут легкие, то ли это будет мозг, то ли это будут почки, это зависит уже не только от вируса, а от каждого конкретного человека, чем он болел раньше и как он себя чувствует в данный конкретный момент. <...> Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает - появляются ложные звуки", - сказал иммунолог.

Он отметил, что следствием перенесения коронавирусной инфекции могут стать парестезии - нарушение чувствительности, которое включает ощущения покалывания, жжения, "ползания мурашек". Так, человек может столкнуться с поражением слуха - слышать ложные звуки или испытать ослабление слуха. Другим следствием повреждения сосудов и нервов может стать потеря обоняния и вкуса, ухудшение зрения.

Как сообщали иностранные СМИ, британские ученые описали первый клинический случай развития слепоты как осложнения при COVID-19. Жемчугов пояснил, что для точного установления, что слепота развилась вследствие коронавирусной инфекции, необходимо знать историю болезни пациента. Однако он не исключил вероятности такого осложнения.

"Поскольку глаз - часть мозга, мы видим у наших пациентов, что в мозгу появляются гелеобразные образования, которые возникают за счет пропитывания крови через поврежденные сосуды. Я не исключаю, что мог образоваться такой очаг около нерва и повредить зрительный нерв", - сказал он. Врач обратил внимание, что такого рода осложнение может развиться с большей вероятностью, если у пациента уже была травма глаза или имелось повреждение близлежащих сосудов. "Что касается глаз, они защищены серьезным барьером, поэтому нельзя сказать, что такие осложнения на глаза после коронавируса будут у всех пациентов", - подчеркнул он.

Как сказал Жемчугов, чаще всего среди осложнений врачи наблюдают, что у пациентов образуются рубцы в легких. Специалисты уже говорят о "постковидном синдроме". "Я знаю это уже точно и провожу своим пациентам курс реабилитации после перенесенного заболевания, в зависимости от того, что у данного человека больше всего повреждено. Чаще всего - это сердечно-сосудистая система, транспортировка кислорода. Нарушается обмен гемоглобина, содержание железа в крови. У людей это проявляется одышкой, слабостью, уменьшением толерантности к нагрузкам. Необходимо заниматься реабилитацией, чтобы человек не стал инвалидом", - отметил врач.