Ими гордится Родина. Женщины-военные из 83-его инженерно-аэродромного полка рассказывают о службе

8 марта – радостный и всеми любимый праздник. Этот день является замечательным поводом, чтобы в очередной раз поблагодарить бабушек и матерей, жен и дочерей за искренность, мудрость и доброту, которыми они наполняют нашу жизнь.

В нашей стране этот праздник олицетворяет любовь и уважение мужчин к прекрасной половине человечества.

Сегодня в 83-м отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку добросовестно служат представительницы прекрасной половины, вносят вклад в обеспечение военной безопасности государства.

- Старший механик – телеграфист рядовой Коваленко Анастасия Сергеевна! - четко и по-военному представилась девушка со всей серьезностью и ответственностью.

- Когда я впервые пришла в воинскую часть, для меня всё это было новым и очень трудным. Но препятствия меня никогда не пугали, и в период начальной военной подготовки, конечно, при помощи сослуживцев и командиров, я смогла изучить и вникнуть в азы армейской науки.

Голубой и желтый – любимые цвета рядовой Овчаренко Регины Александровны, механика – телефониста группы связи 83-го полка. И как не странно, но именно с этими цветами связалась ее жизнь, когда она поступила на военную службу по контракту в 83-й отдельный инженерно-аэродромный полк Военно-воздушных Сил и войск противовоздушной обороны.

- У нас такой замечательный коллектив, что мое становление прошло гладко, и в общем-то, легко, - вспоминает Регина. Меня военная жизнь привлекла с первого дня, все было ново и интересно.

До службы в армии ефрейтор Сивчик Лилия Васильевна окончила профессионально-техническое училище. Решение связать жизнь с армией было осознанным.

- Меня всегда привлекали люди в форме, их статность, дисциплинированность и порядочность. Придя в ряды Вооруженных Сил и пройдя армейский путь в 25 лет ни капли не разочаровалась в своем выборе и только подтвердились все приятные ожидания.

Свою судьбу с армией ефрейтор Громыко Лилия Александровна, старший механик – телефонист группы связи 83-го полка решила связать 23 года назад и с тех пор ни разу не пожалела о своем выборе.

- В нашем воинском коллективе, - рассказывает Лилия, - на узле связи несут службу не мало женщин и наравне с мужчинами выполняют должностные обязанности.

По словам Лилии женщины в армии дополняют мужчин и делают их жизнь немножечко ярче.