Ими гордится Родина. В 83-ем инженерно-аэродромном полку проходит службу младший сержант Александр Артимович

Младший сержант Александр Артимович, командир отделения подвоза и заправки горючим роты (аэродромно-технического обеспечения), является добросовестным и дисциплинированным военнослужащим. Его отличает исполнительность и трудолюбие. Александр по праву пользуется заслуженным авторитетом в воинском коллективе.

Благодаря ответственному и грамотному исполнению должностных обязанностей, а также умелому руководству подчиненным личным составом отделение всегда занимает лидирующие позиции в батальоне.

В 83 отдельном ордена Красной Звезды инженерно-аэродромном полку проходит срочную военную службу в должности командира отделения подвоза и заправки горючим младший сержант Александр Артимович, призванный Бобруйским ОГВК.

Александр Михайлович призван на срочную военную службу в ноябре 2019 года. За время прохождения службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. К исполнению своих служебных обязанностей относится добросовестно, выполняет их в полном объёме, качественно и в срок. Отлично знает вверенную военную и специальную технику, вооружение и материально-технические средства. В процессе службы освоил всю штатную технику подразделения. Постоянно работает над повышением своих знаний по боевой подготовке успевает на отлично. Применяет полученные знания на практике.

Командирские и волевые качества развиты отлично. Грамотно и умело руководит подчиненным личным составом, оказывает помощь военнослужащим младших периодов службы

Твердо знает и умело применяет на практике общевоинские уставы, а также другие руководящие документы.

Пользуется заслуженным уважением в воинском коллективе. Принимает активное участие в общественной жизни подразделения, а также в военно-патриотической работе с допризывной молодежью.

За примерную воинскую дисциплину, разумную инициативу, усердие и отличие по службе, проявленные при выполнении поставленных задач, младший сержант Артимович А.М. имеет шесть поощрений от командования полка и батальона.

Заместитель командира батальона

охраны и обслуживания по

идеологической работе

майор

Д.Г.Гомонов