Российский полузащитник бобруйской "Белшины" Илья Васильев признан лучшим игроком 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси.

В победном гостевом поединке с "Гомелем" 25-летний хавбек бобруйчан был одним из лидеров команды и дважды поразил ворота соперников. В итоге "Белшина" выиграла с крупным счетом 3:0 и поднялась на 11-е место в турнирной таблице.

Перед матчами 19-го тура положение команд таково: БАТЭ - 36 очков (18 матчей), "Шахтер" - 36 (17), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (17), "Динамо" (Минск) - 32 (16), "Ислочь" (Минский район) - 31 (18), "Минск" - 30 (18), "Гомель" - 28 (18), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 25 (18), "Славия" - 24 (18), "Неман" (Гродно) - 24 (17), "Белшина" (Бобруйск) - 21 (18), "Слуцк" - 18 (18), "Витебск" - 14 (18), "Арсенал" (Дзержинск) - 13 (18), "Динамо" (Брест) - 11 (17), "Днепр" (Могилев) - 9 (18). Список лучших бомбардиров возглавляет Бобир Абдихоликов ("Энергетик-БГУ"), забивший 17 мячей.

Центральным поединком предстоящего тура станет встреча между БАТЭ и "Шахтером", которая состоится 28 августа на поле "Борисов-Арены".

Расклад остальных игр:

26 августа "Арсенал" - "Торпедо-БелАЗ";

27 августа "Минск" - "Слуцк", "Энергетик-БГУ" - "Динамо" (Брест), "Белшина" - "Динамо" (Минск);

28 августа "Славия" - "Витебск", "Днепр" - "Гомель".