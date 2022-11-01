Илон Маск временно будет один руководить Twitter
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Американский бизнесмен Илон Маск временно будет единолично руководить компанией Twitter. Об этом сообщил сам предприниматель в своем аккаунте, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Купив Twitter на прошлой неделе, Илон Маск распустил совет директоров этой компании и пока намерен руководить самостоятельно. О том, как долго это продлится, не сообщается.
По имеющейся информации, Маск приобрел Twitter за $44 млрд.
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