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Экономика

Илон Маск временно будет один руководить Twitter

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Илон Маск временно будет один руководить Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск временно будет единолично руководить компанией Twitter. Об этом сообщил сам предприниматель в своем аккаунте, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Купив Twitter на прошлой неделе, Илон Маск распустил совет директоров этой компании и пока намерен руководить самостоятельно. О том, как долго это продлится, не сообщается.

По имеющейся информации, Маск приобрел Twitter за $44 млрд.

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