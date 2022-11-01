Илон Маск временно будет один руководить Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск временно будет единолично руководить компанией Twitter. Об этом сообщил сам предприниматель в своем аккаунте, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Купив Twitter на прошлой неделе, Илон Маск распустил совет директоров этой компании и пока намерен руководить самостоятельно. О том, как долго это продлится, не сообщается.

По имеющейся информации, Маск приобрел Twitter за $44 млрд.