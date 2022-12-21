Илон Маск подтвердил, что покинет пост главы Twitter

Предприниматель Илон Маск подтвердил, что покинет пост гендиректора компании Twitter.

"Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу", - иронично написал Маск в соцсети.

Миллиардер при этом добавил, что будет продолжать трудиться в команде Twitter, так как после ухода с поста главы компании намерен возглавить отделы Twitter по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

Ранее Илон Маск опубликовал в соцсети Twitter опрос, в котором интересовался, должен ли он по-прежнему быть у руля компании. Предприниматель обещал, что подчинится воле проголосовавших. В голосовании приняли участие свыше 17,5 млн пользователей. С незначительным перевесом победили те, кто выступает за уход Маска с поста гендиректора Twitter. Телеканал CNBC сообщал, что Маск в настоящее время ведет активные поиски того, кто хотел бы стать новым главой соцсети.