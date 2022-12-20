Илон Маск нарушил молчание после того, как пользователи Twitter проголосовали за его отставку

Предприниматель Илон Маск нарушил молчание после того, как 10 млн пользователей Twitter высказались за его отставку с поста исполнительного директора компании. Об этом пишет The Guardian.

Ранее Илон Маск опубликовал в Twitter опрос, в котором интересовался, должен ли он уйти с поста главы компании. При этом предприниматель обещал, что исполнит волю большинства. В опросе приняли участие свыше 17,5 млн пользователей, 57,5% проголосовавших посчитали, что Маск должен уйти в отставку.

Сразу после опроса Маск довольно долго хранил молчание и ничего не писал в Twitter, хотя обычно являлся активным пользователем платформы. Затем он ответил "интересно" на многочисленные предположения о том, что результаты опроса были искажены фейковыми аккаунтами. Затем миллиардер отметил, что только платные подписчики Twitter Blue смогут голосовать в будущих опросах на платформе, связанных с политикой компании.

Twitter Blue - это платная подписка, которая позволяет любому желающему приобрести для своей учетной записи значок с подтвержденной синей галочкой.

Поскольку Маск является мажоритарным владельцем частной компании, никто не может вытеснить его с руководящей должности. Однако, как пишет The Guardian, ряд непонятных решений, принятых за последние несколько дней, заставили даже некоторых из его ближайших сторонников разорвать с ним отношения.

За решением заблокировать учетную запись, которая отслеживала местонахождение частного самолета Маска на прошлой неделе, последовало отстранение сообщивших о блокировке журналистов. Это в свою очередь привело к оттоку некоторых пользователей в другие соцсети. В воскресенье Маск отреагировал запретом на все ссылки на другие соцсети, включая Mastodon, Instagram, Facebook и даже второстепенные платформы, такие как Nostr. Этот запрет был отменен к концу дня. Маск отметил при этом: "В будущем будут проводиться голосования по поводу серьезных изменений в политике компании".

В последнее время Маск часто использует опросы в Twitter для утверждения важных решений. Однако во многих случаях создается впечатление, что он уже определился с выбором еще до публикации опроса, отмечает The Guardian. Например, Маск объявил о продаже своих активов в Tesla задолго до того, как поставил эту тему на голосование. Кроме того, возможность восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа также обсуждалась до того, как был опубликован соответствующий опрос в Twitter. Идея уйти с поста исполнительного директора также звучала еще до публикации опроса в Twitter.