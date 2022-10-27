Илон Маск купил Twitter и пришел в офис с рукомойником
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Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск пришел в офис Twitter с белым рукомойником в руках. В интернете распространилось соответствующее видео, за короткое время набравшее массу просмотров.
Пользователи интернета предположили, что такое появление Маска в офисе Twitter – это символ безнадежной опытки отмыть репутацию соцсети.
О том, что бизнесмен принял окончательное решение купить соцсеть, сообщается в пресс-релизе, пишет РИА «Новости».
«Twitter, Inc. <....> заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», – говорится в сообщении.
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