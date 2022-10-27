Илон Маск купил Twitter и пришел в офис с рукомойником

Пользователи интернета предположили, что такое появление Маска в офисе Twitter – это символ безнадежной опытки отмыть репутацию соцсети.

О том, что бизнесмен принял окончательное решение купить соцсеть, сообщается в пресс-релизе, пишет РИА «Новости».