Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Калейдоскоп

Илон Маск купил Twitter и пришел в офис с рукомойником

40 0

Илон Маск купил Twitter и пришел в офис с рукомойником

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск пришел в офис Twitter с белым рукомойником в руках. В интернете распространилось соответствующее видео, за короткое время набравшее массу просмотров.

Пользователи интернета предположили, что такое появление Маска в офисе Twitter – это символ безнадежной опытки отмыть репутацию соцсети.
О том, что бизнесмен принял окончательное решение купить соцсеть, сообщается в пресс-релизе, пишет РИА «Новости».
«Twitter, Inc. <....> заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», – говорится в сообщении.
Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »