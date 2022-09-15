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15 сентября – День библиотек. Накануне профессионального праздника мы пообщались с сотрудниками бобруйской Центральной городской биб­лиотеки им. М. Горького. Их работа находится «за кулисами» от читателей, но посетители библиотек ежедневно пользуются результатами их творческого и кропотливого труда.

В трудовой книжке главного библиотекаря информационно-библиографического сектора Луизы Днепровской всего несколько записей за 34 года стажа. В юности вчерашней школьнице предстоял выбор между профессией учителя или библиотекаря. Первым на пути был институт культуры, где в приемной комиссии добродушный преподаватель настолько радушно встретил девушку, что в пединститут она уже решила не идти, а подала документы «на библио­текаря». В 1988 году после учебы вернулась в Бобруйск, работала с читателями в биб­лиотеке №12, в Бобруйском филиале БГЭУ. В 2000-м перешла в библиотеку им. Горького в информационно-­библиографический отдел. «Мне всегда нравилось выполнять конкретный запрос читателя, выяснять, что именно человека интересует, чтобы удовлетворить его поиск и услышать в ответ спасибо», – говорит Луиза Искандаровна.

Сегодня в информационно-библиографическом секторе собрано огромное количество сведений. Каждый читатель может придти сюда, чтобы с помощью опытных специалистов получить справочную информацию. Не удалось найти нужную книгу на абонементе? Нужно быстро собрать данные по определенной теме? Отыскать и посмотреть статью из газеты десятилетней давности? Значит, вам точно в этот сектор. Библиотекари выполняют по запросу справки для учебы, работы и по любой тематике. Время поиска информации зависит, конечно, от сложности запроса пользователя.

– Мы расписываем и вносим в электронный каталог всю периодику, которую получаем в библиотеку. Это более 40 наименований газет и журналов. Так создаем базу данных из статей по краеведению, о событиях и людях. Вносим в каталог все публицистические материалы, которые могут понадобиться нашим читателям. В год получается около 2 тысяч записей, – рассказывает об основной работе сектора Луиза Днепровская. – Раньше были бумажные каталоги, сейчас постепенно переводим их тоже в электронный вариант. Местные газеты особо тщательно расписываем. Даже делаем брошюры, где собраны данные о статьях из периодики, касающихся нашего города. Читатели всегда интересовались краеведением, потому и справки на эту тему всегда актуальны. А сейчас приходит удивительно много молодежи, чтобы просмотреть старые подшивки газет. «Бабруйскае жыццё», например, у нас хранится с 1982 года. Листают, фотографируют, ищут, как выглядел Бобруйск раньше, интересуются историей. Последний большой запрос был из Национальной библиотеки, когда там готовили книгу по регионам Беларуси. Мы собирали информацию о знаменитых уроженцах Бобруйского края, так что в этом издании есть и частичка нашего труда.

Еще одно важное направление в деятельности сектора – работа публичного центра правовой информации, созданного здесь в 2003 году. Центр дает полный доступ к республиканской базе данных «Эталон», которая обновляется ежедневно, то есть человек получает достоверную правовую информацию со всеми актуальными изменениями и дополнениями. Библиотека тесно сотрудничает с гимназией №3, школой №9, торгово-­экономическим и аграрно-­экономическим колледжами. Юристы, преподаватели и учащиеся колледжей – частые посетители. Библиотекари на мероприятиях с читателями прививают правовую культуру, стараются уже с 5-го класса знакомить детей с правовыми Интернет-ресурсами.

– С 2018 года в нашей библиотеке каждый второй вторник месяца с 14 до 15 часов для читателей проходят бесплатные юридические консультации с нотариусами нотариальной конторы №1 Ленинского района. В год получается больше 40 консультаций по разным вопросам, – рассказывает Луиза Искандаровна. – Национальный центр правовой информации нам присылает буклеты с актуальной информацией по вопросам, которые наиболее часто интересуют людей: алиментам, наследованию. И мы сами выпускаем буклеты по юридической и правовой тематике. Например, в последнее время выходили советы по кибербезопасности, по защите прав потребителей.

– Какой, в Вашем представлении, должна быть современная библиотека?

– Современная библиотека должна быть комфортной для читателя: с новыми оборудованием, техникой и мебелью. Чтобы для молодежи библиотека была зоной досуга и площадкой для общения, а мы помогали бы советом и подсказывали, что почитать. Хочется, чтобы на библиотечных полках было много современных интересных изданий.

– Вы согласны с высказыванием, что библиотека существует для того, чтобы сделать мир понятнее?

– Да, думаю, это так. И не только понятнее, но и чтобы информацию сделать доступнее. Направить читателя. Несмот­ря на то что сегодня у каждого в руках телефон с обширным информационным доступом, услуги библиотеки по-прежнему пользуются спросом. Мне нравится моя работа. Особенно получать новую информацию, быть в курсе всех новостей и помогать читателям в их поиске.

К новым открытиям

В отдел библиотечного маркетинга «стекается» информация со всех библиотек нашего города, превращаясь в отчеты, планы, таблицы статистических данных. Здесь происходит обобщение опыта работы, выходят рекомендации, практические и методические пособия для биб­лиотекарей, курируют участие библиотек в городских мероприятиях, оформление выставок и внедрение новых форм взаимодействия с читателями. Ведением библиотечного сайта, издательской деятельностью, созданием онлайн-проектов, видеороликов, презентаций и баз данных по разной тематике тоже занимаются сотрудники отдела – в общем, формируют привлекательный имидж библиотечной системы Бобруйска.

Библиотекарь отдела маркетинга Наталья Осипенко – молодая, креативная, ответственная и коммуникабельная, всегда открыта для освоения новых знаний и умений и считает свою работу очень интересной. А начинала Наталья Сергеевна профессиональный путь в детской библиотеке №6 им. Островского.

– Я училась в школе №3 и ходила заниматься на танцы как раз в здание (оно сейчас разрушено) напротив 6-й библиотеки. С подружками постоянно забегали за книжками, набирали разных молодежных журналов и шли почитать-­полистать их на лавочки во дворике. Так что с 6-й библиотекой судьба меня связала еще в детстве, а библиотекари Валентина Ивановна Григорович, Галина Михайловна Хурсан стали в будущем моими коллегами и наставниками, – рассказывает Наталья Осипенко. – Выбрала профессию библиотекаря как-то спонтанно, отучилась в Минске в университете культуры. Многие однокурсники после учебы оставались в столице, а я просто по духу чувствовала, что это не мой город: очень много людей, движения, суеты. Мне хотелось домой, в родной Бобруйск. На распределении, помню, декан еще хвалил: «Вот молодец! Где родился, там и пригодился». В библиотеке им. Островского я проходила практику, и она же стала моим первым рабочим местом. Руководитель Валентина Васильевна Хархалева сразу взяла меня под свое крыло.

– Маленьким читателям и книги нужно подобрать хорошие, и мероприятия интересно провести. С детьми нравилось работать?

– Дети – такая благодарная аудитория, от которой все время получаешь какую-­то отдачу, подпитку. Видишь восхищение в их глазах, тебя очень внимательно слушают. В 6-й библиотеке всегда было много театрализованных мероприятий. Я вела литературный кружок, и мы с ребятами переодевались в костюмы сказочных героев, было очень весело и интересно. Я хоть и стеснительная, но артистичная, хорошо вживалась в роли (Дядя Степа милиционер, Вася Веселкин). До сих пор помню, как Бабка-Ежка похитила подарки у детей, а они меня в углу зажали и требовали: «Отдавай наши подарки!» Значит, очень хорошо сыграла, раз дети искренне поверили. И еще, когда работаешь в детской библиотеке, тебя везде узнают. Подруга говорила, что со мной нельзя нигде пройти, потому что дети встречают на улице, здороваются и радостно кричат: «О мама, смот­ри, библиотека пошла».

– А какая у Вас в детстве была любимая книга?

– Все библиотекари, наверное, в детстве любили читать, и я не исключение. У меня была любимая книжка «Волшебник Изумрудного города». Я очень просила маму купить ее, и дома до сих пор хранятся три экземпляра с разными картинками. И только когда пришла работать в детскую библиотеку, узнала, что у этой книги, оказывается, есть продолжение. Кстати, у многих складывается впечатление, что библиотекари выдают книги читателям и сами целыми днями читают. Хочется этот миф развеять: нам на работе некогда книги читать, этим занимаемся исключительно в свободное время.

– Молодые специалисты могут себя реализовать в библиотеке, продвигать собственные проекты?

– По своему опыту уверена, что полностью могут реализоваться. В методической работе университетские знания пригодились, но и много нового пришлось освоить. К примеру, хочется отметить хорошие содержательные проекты, которые я подготовила и оформила для нашего сайта. Это база данных «Бобруйская крепость» (отдел библиографии и читатели предоставили информацию и фотографии). Одна из недавних наработок к Году исторической памяти – база данных «Библиотеки Бобруйска. Факты, события, люди» (все библиотеки города предоставили архивные фотографии). В проекте можно увидеть, как библиотеки выглядели раньше, узнать исторические сведения, автобиографии наших ветеранов, посмотреть фотогалерею различных лет. Считаю, что работники библиотеки – специалисты широкого профиля. Мы можем все – от отчетов до проведения мероприятий. Современный библиотекарь должен быть мобильным, творческим, готовым к новым открытиям. А молодые специалисты должны быть настроены, что на работе у них будут широкий спектр задач и прекрасная возможность проявить себя.

Маргарита Бушуева,

фото Виктора Чабана