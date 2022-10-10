Их безопасность – наша забота

На Бобруйщине продолжается акция «Молодежь за безопасность». Участники акции посетили деревню Побоковичи. К пропагандистам МЧС присоединились молодые спасатели, представители «Красного креста», а также активисты БМООСП из Горбацевичской средней школы Бобруйского района. Уже стало доброй традицией в эти дни навещать с благой миссией ветерана пожарной службы Алексея Гайшуна. К слову, Алексею Федоровичу на днях исполнилось 90 лет.

Алексей Федорович Гайшун окунулся в пожарную службу в 17 лет. Свой путь молодого огнеборца начинал в пожарной части, которая располагалась на улице Бахарова в Бобруйске. За годы службы работал начальником караула, заместителем начальника 2-й пожарной части, затем начальником пожарной части на заводе РТИ, диспетчером.

Работы по осени на участках всегда много. Сложить дрова, поправить забор с калиткой, убрать мусор – пустяковое дело для молодых рук. Алексей Федорович позволить себе такого уже не может. Родных у ветерана нет, а из помощников две трости да девять котов. Старая «пятерка» в гараже, на которой пенсионер иногда выбирается из деревни, также нуждается в уходе. Молодые спасатели накатали колеса и починили щетки.

После трудовой терапии гости еще немного пообщались с ветераном. Тема для собеседников, понятное дело, общая – служба. Дедушка вспомнил некоторые случаи, рассказал как «тушили» тогда. Алексей Федорович признался, что с гордостью смотрит на молодое поколение спасателей. После теплой беседы гости вынуждены были попрощаться, оставив ветерану частичку заботы, доброты и надежду свидеться еще…