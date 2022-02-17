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Игры плей-инн продолжаются

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Игры плей-инн продолжаются

Вторая встреча квалификационных матчей между командами «Гомель-2» и «Шахтёр-2» пройдёт на Бобруйск-Арене 17 февраля.
Гомель в первом матче одержал победу и в случае второго положительного результата получит путевку в плей-офф.
Начало в 17.00. Вход свободный.

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