Игры плей-инн продолжаются

Вторая встреча квалификационных матчей между командами «Гомель-2» и «Шахтёр-2» пройдёт на Бобруйск-Арене 17 февраля.

Гомель в первом матче одержал победу и в случае второго положительного результата получит путевку в плей-офф.

Начало в 17.00. Вход свободный.