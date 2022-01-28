Игровая программа «Погасите сигарету» прошла сегодня в Бобруйске

Ежегодно на Земле умирают 1,5 миллиона человек от болезней, спровоцированных курением. И зная о том, что дым сигарет уносит жизнь людей, курение не кажется такой уж безобидной привычкой, касающейся только одного человека.

28 января 2022 года сектором по работе среди детей ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» была проведена игровая программа «Погасите сигарету».

В ходе программы ребята просмотрели видеоролики, из которых смогли узнать о вредных веществах, содержащихся в сигаретах и о влиянии курения на подрастающий организм, а также обсудили причины, почему люди начинают курить. Более подробно о том, как происходит привыкание и формируется зависимость, рассказала инструктор-валеолог УЗ «Бобруйская центральная больница» Светлана Владимировна Огородник.

Игровая программа помогла повысить уровень информированности школьников по проблемам, связанным с курением, а также поспособствовала воспитанию здорового образа жизни.

Методист сектора по работе с детьми

ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

Виктория Рубец

Фото Натальи Давидович