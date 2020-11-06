Игроки ХК «Бобруйск» провели мастер-класс для юных хоккеистов — будущих чемпионов!

В «Бобруйск-Арене» игроки Хоккейного клуба «Бобруйск» команды Высшей лиги провели мастер-класс для спортсменов-учащихся 2013-2014 годов рождения ОСП ДЮСШ «Бобруйск-Арена». Мероприятие прошло в рамках республиканского информационного проекта «Беларусь спортивная. Вспоминая прошлое, созидая будущее», приуроченного 25-летию Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

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