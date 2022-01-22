Игра-рождественский квиз для православной молодежи состоится в Бобруйске

В Бобруйске пройдёт первая интеллектуальная молодежная игра – рождественский квиз.

Организаторы приглашают молодежь храмов от 11 до 16 лет принять участие и интересно провести время в кругу сверстников.

Первый рождественский квиз для православной молодежи состоится 30 января 2022 года в 14:00 в театре им. Дунина-Марцинкевича, г. Бобруйска.

Организатор мероприятия – отдел религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии.