Игра-рождественский квиз для православной молодежи состоится в Бобруйске
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В Бобруйске пройдёт первая интеллектуальная молодежная игра – рождественский квиз.
Организаторы приглашают молодежь храмов от 11 до 16 лет принять участие и интересно провести время в кругу сверстников.
Первый рождественский квиз для православной молодежи состоится 30 января 2022 года в 14:00 в театре им. Дунина-Марцинкевича, г. Бобруйска.
Организатор мероприятия – отдел религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии.
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