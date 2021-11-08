Игорь Урбанович завоевал Гран-при на ІІІ Международном фестивале-конкурсе искусств «Золотая мечта»

2 ноября в Могилеве состоялся ІІІ Международный фестиваль-конкурс искусств «Золотая мечта». Об этом сообщает bobruisk.by.

Творческое мероприятие собрало 116 конкурсантов – индивидуальных исполнителей и коллективы из Республики Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья в различных направлениях: вокальное искусство, хореография, музыкально-инструментальное и театральное искусство.

Учащийся ГУО «Детская школа искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого Бобруйска» завоевал Гран-при на ІІІ Международном фестивале-конкурсе искусств «Золотая мечта»

По итогам выступления в номинации «Народная музыка» учащийся государственного учреждения образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого г.Бобруйска» Урбанович Игорь (домра, учитель Басалыго Валерия Евгеньевна, концертмейстер Барейша Дмитрий Владимирович), стал абсолютным победителем среди индивидуальных исполнителей в возрастной категории 14-18 лет и был награжден дипломом Гран-при.

По итогам выступления в номинации «Народная музыка» учащийся государственного учреждения образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого г.Бобруйска» Игорь Урбанович (домра, учитель Басалыго Валерия Евгеньевна, концертмейстер Барейша Дмитрий Владимирович), стал абсолютным победителем среди индивидуальных исполнителей в возрастной категории 14-18 лет и был награжден дипломом Гран-при.