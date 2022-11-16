Игорь Сергеенко на встрече с трудовыми коллективами Бобруйска: «Время выбрало нас»

Встреча с трудовыми коллективами Бобруйска по актуальным вопросам складывающейся военно-политической и социально-экономической обстановки прошла 16 ноября во Дворце искусств города на Березине. Участие в ней приняли глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. В качестве спикеров также выступили: заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб, первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Сергей Теребов, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, министр экономики Александр Червяков. Одна из важнейших целей такой встречи – донести объективную информацию о том, что происходит на сопряженных с Беларусью территориях и у нас в стране.

В своей вступительной речи глава Администрации Президента отметил, что благодаря единству общества, сильной вертикали власти, политическому курсу и грамотной политике главы государства мы научились работать в постоянно меняющихся внутренних и внешних условиях. Государство в полной мере выполняет свои обязательства, обеспечивает базовые потребности населения во всех сферах. Мы не допустили за эти годы социального расслоения общества, обеспечили стабильную работу всех предприятий, стабильную заработную плату, сохранили коллективы и обеспечили преемственность в них:

– В прошлом и в нынешнем году продолжилось возведение десятков значимых объектов по всей стране. И буквально в ноябре в разных уголках нашей страны, во всех регионах, в том числе – и в Могилевской области открылось свыше 20 социальных объектов: спорткомплексы, медучреждения, дороги, мосты. Это происходит на наших глазах. Просто порою мы живем и воспринимаем все это как данность, обыденность – а это серьезные капиталовложения, серьезный труд коллективов. Только на примере Бобруйска мы наблюдаем активное развитие социальной сферы.

Игорь Петрович подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения страны полностью закрывают потребности населения, чего не скажешь в отношении отдельных стран, которые оказывают санкционное давление на Беларусь. Сегодня отмечается интенсивная милитаризация стран НАТО, наращивание у наших границ их группировок, в частности – в Польше и Прибалтике, увеличение военных бюджетов, подъем рынка оружия в США:

– За последние пять лет численность воинских формирований НАТО в Восточной Европе выросла с 12 тыс. до 35 тыс. - в три раза. А в целом в Европе - до 60 тыс. Количество авиации увеличилось в пять раз. Это все началось с 2017 года и раньше. Это говорит о планомерном наращивании военной силы.

Беларусь никому не угрожает и не хочет войны. Но в нынешних условиях, последовательно своей миротворческой позиции и тактике военного сдерживания, военно-политическим руководством страны принимаются все необходимые меры по обеспечению национальной безопасности и обороны на тот случай, если нападать будут на нас. Мы надежно прикрываем сегодня наши южные рубежи. Помимо этого, в рамках коллективной безопасности проводится поэтапное развертывание региональной группировки войск и сил Республики Беларусь и Российской Федерации, которое готово к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.

На встрече с бобруйчанами начальник Генерального штаба Вооруженных Сил по боевому управлению сделал акцент на том, что все заинтересованные службы и ведомства делают максимум для сохранения мира и поддержания стабильности в стране. Непростая ситуация складывается за пределами Синеокой, и подчеркнул, что в странах ЕС идет наращивание военных сил. Модернизация военных объектов, стягивание сухопутных и морских войск, ежегодные военные учения в Европе, на которых не просто отрабатываются тактические действия, а идет подготовка к войне, - все это прямо указывает, что коллективный Запад не стремится решать вопросы мирно.

Поддержка США и ЕС Украины ведут в затягиванию конфликта, способного перерасти во множественные приграничные инциденты. Угрозу не только близлежащим, но и странам мира представляет то, что вооружение украинских войск появляется на черном рынке. Также Валерий Владимирович отметил, что деструктивные силы Запада стремятся развязать в Беларуси гражданскую войну, бросая на подготовку силовых групп и информационную войну немалые финансовые средства. Безопасность нашего государства, по его словам, находится не только в руках представителей военных, но и самих граждан, которые могут противостоять навязыванию ложных идеалов и игнорировать деструктивные выпады извне:

– Мы готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном операционных направлениях. С момента создания региональной группировки войск и сил Беларуси и России нами в ходе учений отработаны различные сценарии развертывания и применения этого оборонного компонента Союзного государства. И здесь надо понимать, что все проводимые нами мероприятия - это лишь реакция на действия наших оппонентов. Все они сугубо оборонительные. Мы ни на кого не собираемся нападать", - акцентировал спикер.

– С 2020 года по настоящее время на раскачивание обстановки в Беларуси было затрачено около $130 млн. Эта сумма на $2 млн больше, чем было затрачено на всевозможные революционные проекты в Беларуси за последние 10 лет до 2020 года, - назвал цифры первый заместитель председателя КГБ. – Сейчас предпринимаются усилия по реанимации и активизации работы так называемых дворовых сообществ, сетевых объединений. Реальными целями является не проведение чаепития во дворах и решение вопросов покраски скамеек. В числе их задач - поиски и объединение радикально настроенных лиц, втягивание добропорядочных граждан в противоправную деятельность, склонение к бессмысленным протестам ради протестов.

В приоритете радикалов остается и очернение власти любыми средствами, внесение раскола в госаппарат Беларуси. Правоохранительные органы, Министерство обороны полностью контролируют ситуацию в стране и принимают необходимые меры по защите суверенитета Беларуси, интересов ее граждан. Мы готовы к отражению потенциальной военной агрессии, предотвращению терактов, диверсий. И это задача не только правоохранительных органов, но и всей исполнительной власти, а также экономического блока. Убежден, что совместными усилиями мы защитим наше государство, обеспечим безопасность граждан, сохраним уже созданные условия для развития экономики и социальной сферы, – добавил первый заместитель председателя КГБ.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо рассказал о ситуации на госгранице по всем направлениям:

– На украинском направлении сохраняется напряженная обстановка. Мы там усилились, службу несем пограничными нарядами не менее пяти человек: с оружием, бронежилетами и в касках. Конечно, это сложно. Тем более мы с таким столкнулись впервые: пограничники охраняют границу с государством, где идут боевые действия. Учимся и противодействуем провокациям, - рассказал он. - Население приграничья с украинской стороны находится под давлением. Если взять, например, как раньше, когда наш Президент разрешил собирать дикоросы на болотах украинцам, то в этом году ни одного человека не выпустили с территории Украины. Деревня берется в окружение военными и добровольцами и ни один человек не выпускается. Вот их отношение к людям.

Председатель ГПК подчеркнул, что белорусские пограничники всегда готовы к диалогу, а свои пункты пропуска Беларусь не закрывала: «С польской стороны к нам продолжают вытеснять беженцев. Польская сторона продолжает наращивать инженерные заграждения. Только в этом году было возведено 180 км заграждения. И только задумайтесь: они потратили на это 1 млрд евро. Но никакой забор от хождения мигрантов не спасет. Мы таким путем не идем. Мы проверяем границу более современными методами: видеокамеры и другие средства охраны».

Анатолий Лаппо, подводя итоги своего выступления, отметил, что в целом ситуация на госгранице управляемая. У белорусских пограничников есть все необходимые силы и средства для поддержания здесь порядка и обеспечения защиты наших рубежей.

– За время санкционного давления Беларусь научилась максимально гибко адаптироваться к неблагоприятным условиям, заявил на масштабной встерче министр экономики Александр Червяков. – Планы разорвать нашу страну и экономику развалились. Глава государства поставил четкие задачи, чтобы мы не ощутили на себе санкционного давления. После пятимесячного замедления экономика стала прирастать, начиная с августа. Основной вклад внесло сельское хозяйство. С сентября начала демонстрировать положительную динамику и промышленность. Важно, что в промышленности начинают прирастать те сектора, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. На 20% больше произведено интегральных схем, телевизоров, оптики, карьерных самосвалов, автобусов, кормоуборочных комбайнов и так далее.

– Каждый из присутствующих, несомненно дает свою оценку происходящему в зависимости от своего благосостояния, – сказал в завершении встречи глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. – Насколько я смог увидеть, в зале нет безучастных. Главное из этой встречи – уловить дух и суть происходящего. Информационное влияние высоко, а время выбрало нас – людей, живущих в Беларуси. Можно задаться вполне логичным вопросом после встречи: «А что же делать?». Ответ простой: жить нужно так, как жили. Но понимать и видеть то, что происходит рядом, не поддаваться на провокации и панические слухи. От нашего уровня дисциплины и профессионализма в работе зависит будущее страны, нашей семьи и каждого из нас.