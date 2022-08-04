Игорь Марзалюк: «Полонизация белорусов — результат насильственной ассимиляции» (видео)
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Телеканал "Беларусь 4. Могилев" продолжает рубрику - Страница истории. В свежем выпуске собеседником стал доктор исторический наук, профессор Игорь Марзалюк. Главные темы разговора: истоки формирования самосознания белорусов и предпосылки народного единства, в беседе так же затронуты темы о несбывшихся надеждах Люблинской унии, Сарматском народе, насильственной полонизации населения Беларуси в эпоху Речи Посполитой.
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