Игорь Карпенко напомнил механизм досрочного голосования

Досрочное голосование широко применяется во многих избирательных законодательствах зарубежных государств. Об этом заявил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Досрочное голосование начнется уже 22 февраля. Будет проходить традиционно, как и выборы, - то есть с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Досрочное голосование будет проходить с 22 по 26 февраля включительно. Так что тут никаких серьезных изменений нет, - сказал Игорь Карпенко. - Гражданин, если хочет проголосовать досрочно, он не должен оправдываться или объяснять комиссии, почему он пришел голосовать досрочно. Он должен прийти со своим документом, удостоверяющим личность, на участок для голосования. Его найдут в списках, выдадут бюллетень для голосования, и он сможет осуществить свое волеизъявление".

Председатель ЦИК подчеркнул, эта норма достаточно широко применяется во многих избирательных законодательствах зарубежных государств. "Допустим, в той же Финляндии, например, порядка 40% избирателей голосуют досрочно. Тут они недалеко от нас находятся, как говорится. Поэтому практически в избирательном законодательстве любой страны, где проходят электоральные кампании, предусматривается элемент досрочного голосования", - отметил он.