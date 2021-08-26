Игорь Бокий выиграл второе золото Паралимпиады в Токио

Белорусский спортсмен Игорь Бокий стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Токио.

Второе золото стартов в столице Японии покорилось белорусу в плавании на спине на дистанции 100 м (класс s13).

Итоговое время атлета из Бобруйска - 56,36 сек. Второе место занял канадец Николас Гай Турбид - 59,70 сек. Бронза у россиянина Владимира Сотникова - 59,86 сек.

В прошлые годы Игорь Бокий завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6).

В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта.

На Паралимпиаде в Рио белорусские спортсмены завоевали 10 наград - 8 золотых и 2 бронзовые, заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете. Для белорусских спортсменов это седьмая летняя Паралимпиада, всего со времени Атланты-1996 представители Беларуси завоевали 98 медалей (36, 32, 30).

В соревнованиях в Токио выступают около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие Игр состоится 5 сентября.