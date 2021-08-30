Игорь Бокий поставил новый мировой рекорд и выиграл пятое золото Паралимпиады в Токио

Пловец Игорь Бокий стал пятикратным победителем Паралимпиады в Токио.

Белорусский спортсмен победил на дистанции 200 м комплексным плаванием (класс SM13). Итоговое время бобруйчанина - 2 мин. 02,70 сек. Это новый мировой рекорд в данном виде программы.

Ранее на Паралимпиаде в столице Японии Игорь Бокий побеждал, обновляя мировые достижения на дистанции 100 м баттерфляем и на аналогичной дистанции в плавании на спине, а также на 50 м и 400 м вольным стилем.

В прошлые годы Игорь Бокий завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6).

В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта.

На Паралимпиаде в Рио белорусы завоевали 10 наград - 8 золотых и 2 бронзовых, заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете. Для белорусских спортсменов это седьмая летняя Паралимпиада, всего со времени Атланты-1996 представители Беларуси завоевали 98 медалей (36, 32, 30).

В соревнованиях в Токио выступают около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыгрывают 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие Игр состоится 5 сентября.